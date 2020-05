Še vedno dimniški požari

7.5.2020 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Sinoči ob 21.11 uri so na Cesti 4 julija v Krškem v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. Gasilci PGE Krško so z hitrim posredovanjem preprečili širjenje požara, z ročnim gasilnikom pogasili saje, očistili dimno tuljavo in preverili okolico dimnika s termo kamero.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v četrtek 7. 5. 2020:

od 8:00 do 10:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ;

od 11:00 do 13:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v četrtek 7. 5. 2020:

od 10:00 do 12:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HOTEL OTOČEC;

od 15:00 do 17:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HOTEL ŠMAR. TOPLICE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v četrtek 7. 5. 2020:

od 7:00 do 8:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽNI VRH;

od 13:30 do 14:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KARTELJEVO na izvodu GORENJE KARTELJEVO.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije v četrtek, 7. 5. 2020 med 8:00 in 14:00, na območju transformatorske postaje NADZORNIŠTVO MOKRONOG izvod PUŠČAVA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.