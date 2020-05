Tožilstvo za vsak kilogram zahteva pol leta

7.5.2020 | 09:05

Pavel Huđec pravi, da o drogi, ki naj bi jo tihotapil, ne ve nič. (Foto: B. B.)

V torbi na vlaku v Dobovi so policisti lani oktobra našli 13 kilogramov heroina. (Foto: PU Novo mesto)

Krško - V soboto, 10. oktobra lani, je malo pred polnočjo na mejni prehod Dobova pripeljal izredni potniški vlak, ki je vozil na relaciji Turčija–Avstrija. Med kontrolo potniškega vagona, ki ga uporablja spremljevalno osebje, so policisti opazili potovalno torbo, v kateri so našli predmete kvadraste oblike, ovite v prozorno folijo.

Zaradi suma, da je v torbi prepovedana droga, so postopek prevzeli kriminalisti, ki so ugotovili, da je v torbi 26 zavitkov heroina v bruto teži 13,3 kilograma ter vrečka s pol kilograma konoplje. Ugotovili so, da je torba last 35-letnega državljana Srbije Pavla Huđeca, ki je bil zaposlen pri družbi Optima express, ki organizira vlakovne prevoze.

Novomeški kriminalisti so maloprodajno tržno vrednost heroina ocenili na 1,3 milijona evrov, saj bi bilo volumen zasežene droge pred ulično prodajo mogoče povečati celo za štirikrat. Glede na količino in kakovost zaseženega heroina so kriminalisti prepričani, da je bila na delu dobro organizirana tihotapska združba, ki se ukvarja z dobavo droge v zahodno Evropo.

Huđeca so policisti z vlaka odpeljali v pridržanje in nato v pripor, aprila pa je na krškem okrožnem sodišču stopil pred sodnico Cvetko Ogorevc Sotelšek, saj mu obtožnica očita storitev kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, za kar je zagrožena kazen do deset let zapora.

Na predobravnavnem naroku mu je okrožna državna tožilka Mateja Roguljič za priznanje krivde ponudila šest let in šest mesecev zapora, a Huđec krivde ni priznal. Srb, ki po podatkih krškega sodišča za kazniva dejanja doslej ni bil obsojen, očitke iz obtožnice zanika in trdi, da o mamilu ne ve ničesar. Doslej so bile zaslišane štiri priče, obramba pa je predlagala še zaslišanje več prič iz tujine. Glavna obravnava se bo z dvema razpisanima narokoma nadaljevala maja.

B. Blaić