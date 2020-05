V Termah Krka letos računajo predvsem na domače goste

7.5.2020 | 11:00

Odgovora na vprašanje, kdaj bodo slovenske terme lahko odprla svoja kopališča in kakšen bo režim na njih, še ni. (Foto: Terme Krka)

Novo mesto - Slovenski turizem je lani šesto zaporedno leto beležil rekordno visoke prihodke. Rekordi so napovedani tudi letos, a negativni, saj bo po ocenah Slovenske turistične organizacije povpraševanje letos upadlo za kar 60 ali 70 odst. To je ob predpostavki, da se ukrepi v regiji začnejo sproščati junija, v nasprotnem bodo še večji.

V največjem dolenjskem turističnem podjetju, v Termah Krka, so v skladu z odlokom o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji s 16. marcem ustavili izvajanje medicinske rehabilitacije ter turistično in gostinsko dejavnost. Izjema je bilo izvajanje nadaljevalnega bolnišničnega zdravljenja na negovalni način v Termah Šmarješke Toplice. Tako je bilo do konca marca in večino aprila, po velikonočnih praznikih, ko je vlada nekoliko sprostila ukrepe za zajezitev širjenja virusa, pa se življenje počasi vrača tudi v Terme Krka.

V zdraviliščih Terme Šmarješke Toplice in Talaso Strunjan so v ponedeljek, 20. aprila, spet začeli izvajati ambulantno specialistično obravnavo in ambulantno fizioterapijo, v Termah Dolenjske Toplice pa so zaradi prenove prostorov zdravstva delovanje začeli v torek, 28. aprila. Odprli so tudi teniška igrišča in igrišče za golf na Otočcu. Prvi golfisti so bili navdušeni nad pripravljenostjo igrišča, ki je bilo pred sezono deležno večjih vzdrževalnih del, pravijo v Termah Krka, kjer bodo določene kozmetične storitve (pedikura, manikira, nega obraza, frizer) predvidoma začeli 4. maja, vse druge pa bodo spet zagnali takrat, ko bodo pristojni organi izdali ustrezna dovoljenja in usmeritve.

Čas do ponovnega polnega zagona vseh dejavnosti v vseh poslovnih enotah namenjajo manjšim ali večjim popravilom, izvajajo generalna čiščenja, urejajo objekte in njihovo okolico itd. »Te dni smo zaključili popolno obnovo kuhinje, restavracije in recepcije z barom v hotelu Šport na Otočcu, v Strunjanu smo konec marca zaključili investicijo na plaži, v Dolenjskih Toplicah pa obnovili zdravniške ordinacije. Želimo namreč, da gostje, ko se bodo vrnili, opazijo spremembe na boljše in lepše,« poudarjajo v Termah Krka.

Števila zaposlenih kljub razglasitvi epidemije in začasne ustavitve izvajanja praktično vseh dejavnosti niso zmanjšali. »Sodelavci so najprej izkoristili morebitne prerazporeditvene ure in lanski dopust, če je kdo želel, tudi del letošnjega. Nato pa je večina zaposlenih dobila odredbe za čakanje na delo doma. Trenutno je na svojih delovnih mestih prisotnih 110 sodelavcev, na čakanju na delo pa jih je 449,« pravijo v Termah Krka.

Kdaj bodo lahko spet odprli hotele, kopališča, savne in restavracije, v Termah Krka ne vedo, zagotavljajo pa, da bodo od trenutka, ko bo znova dovoljeno opravljanje teh dejavnosti, do konca epidemije vse storitve izvajali tako, da bo z vidika možnosti okužbe s koronavirusom zagotovljena maksimalna varnost za goste, bolnike in zaposlene. »Še naprej bomo skrbeli za higieno na najvišji ravni, stalno bomo čistili in razkuževali izpostavljene površine, skrbeli bomo za optimalno socialno distanco, uporabo učinkovitih zaščitnih sredstev idr.,« poudarjajo v Termah Krka.

Svojo ponudbo bodo v prihodnjih mesecih še bolj prilagodili slovenskemu trgu in domačim gostom, saj predvidevajo, da bo več Slovencev kot v preteklih letih dopustovalo v Sloveniji in da bo potovanj v druge države malo. »Programe in storitve bomo gradili na konkurenčnih prednostih, na katere smo bili že zdaj ponosni: zdravo naravno okolje, bogastvo termalne in morske vode, kakovostna rehabilitacijska ponudba, zdravstvena ekipa, ponudba programov za bolj zdravo življenje in krepitev imunskega sistema, obilica športnih in sprostitvenih aktivnosti na prostem, osebna obravnava gostov in lokalno pridelana in sezonsko obarvana hrana,« naštevajo v Termah Krka.

Kako se bodo epidemija in ukrepi, ki so jim podvržena turistična podjetja, ob koncu leta odrazila v bilancah podjetja, še ni znano. Upad prihodkov zagotovo bo, kolikšen, pa je odvisno predvsem, kdaj in na kakšen način bodo lahko v Termah Krka znova zagnali stacionarno medicinsko rehabilitacijo, hotele in restavracije.

Boris Blaić