V Dobruški vasi zasačili vlomilca

7.5.2020 | 10:20

Sinoči malo po 20. uri so policisti prejeli obvestilo o sumljivi osebi, ki naj bi na območju Dobruške vasi poskušala vlomiti v stanovanjsko hišo. Policisti Postaje prometne policije Novo mesto in šentjernejski policisti so takoj odšli na kraj in v notranjosti hiše prijeli 24-letnega osumljenca.

Zoper njega so uporabili prisilna sredstva in ga obvladali. Ugotovili so, da je storilec skozi odprto okno vstopil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in poskušal ukrasti dve ribiški palici. Moškega bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Policisti in kriminalisti pri preiskavah vlomov ugotavljajo, da se storilci običajno pripravijo na izvršitev kaznivega dejanja. Opazujejo hiše in navade stanovalcev, vlamljajo pa največkrat v tiste hiše, v katerih očitno ni nikogar.

"Občane pozivamo, da nas obveščajo o pojavu sumljivih vozil in oseb, ki si ogledujejo hiše in bi se lahko pripravljali na izvršitev kaznivega dejanja. Podatki o znamki in registrski tablici vozila ali opis sumljive osebe ob morebitnem kasnejšem vlomu lahko bistveno pripomore k uspešni preiskavi kaznivega dejanja. Občanom svetujemo, da tudi v primerih, ko hišo zapustijo le za krajši čas (sprehod, delo na vrtu, odhod v trgovino ipd.), dosledno zapirajo okna in zaklepajo vrata. Ob daljši odsotnosti naj poprosijo sosede, naj bodo pozorni na sumljive okoliščine in o tem obveščajo policiste. Storilci iz stanovanjskih hiš kradejo denar in nakit, ki ga pogosto še vedno najdejo na predvidljivih in lahko dostopnih mestih. Občanom svetujemo, da doma ne hranijo večje vsote gotovine in vrednejšega nakita. Vsakomur, ki bi postal žrtev vloma svetujemo, naj nas o tem takoj obvesti na številko 113. Oškodovanci naj do prihoda policistov ne vstopajo v prostor, ker je storilec lahko še vedno v objektu, uničile pa bi se tudi sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja," sporoča Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Golf je šel

V Velikem Podljubnu je v noči na 6. maj nekdo z dvorišča stanovanjske hiše odpeljal volkswagen golfa, serije II, sive barve, registrskih oznak NM62-33 L. Vozilo je bilo odklenjeno, v njem pa kontaktni ključi.

"Občane ponovno pozivamo, da ključev ne puščajo v vozilih. Vozila naj zaklepajo, tudi ko jih parkirajo na dvoriščih stanovanjskih hiš, in ključe hranijo na varnem mestu. Tudi kolesa in mopede naj hranijo v garažah ali podobnih objektih in vrata objektov zaklepajo. Z upoštevanjem osnovnih samozaščitnih ukrepov bodo bistveno zmanjšali tveganje, da postanejo žrtev kaznivega dejanja," poudarja Drenikova.

V vikend

V Malem Lipovcu v občin Žužemberk je med 4. in 6. majem nekdo vlomil v počitniško hišo. Ukradel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Našel gotovino

Minulo noč je je v naselju Volčje Njive v občini Mirna neznanec skozi odprto okno vstopil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore, v katerih je našel in odnesel okoli 700 evrov.

Kabli

V Kočevju je bilo vlomljeno v skladiščne prostore podjetja, od koder je neznani storilec odnesel odpadne kable. Nastalo je za okoli 2.500 evrov škode.

Nezakoniti prestopi

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na širšem območju Otočca izsledili in prijeli dva državljana Sirije, državljana Alžirije, državljana Maroka in državljana Tunizije. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.