Gostje se vračajo, a počasi

7.5.2020 | 14:45

Gostinski lokali se počasi spet odpirajo, a veliko jih še vedno ostaja zaprtih, saj je poslovanje v omejenih razmerah nerentabilno, pravi gostinec Zdravko Kastelic (desno). (Foto: B. B.)

Novo mesto - V ponedeljek so po mesecu in pol svoja vrata spet odprli gostinski lokali. V resnici so odprli le terase, saj se gostje v notranjosti lokalov ne smejo zadrževati, lokali pa lahko obratujejo le v posebnem in omejenem režimu.

Razdaljo med mizami so morali povečati, za isto mizo lahko sedijo le člani enega gospodinjstva, osebje mora ves čas nositi masko ter redno skrbeti za redno razkuževanje miz in sanitarij.

»Gneče ni,« nam je v ponedeljek popoldne povedal šef lokala Big Star na Ljubljanski cesti v Novem mestu Zdravko Kastelic. Te tudi ne more biti, saj obratuje le terasa, s katere so morali ravno s tem namenom odstraniti tri mize in polovico stolov. »Vse mize so zasedene, pa je v lokalu komaj deset gostov. To, da smo odprti, v resnici ni rentabilno, a smo se odločili, da vseeno odpremo in pokažemo gostom, da smo nazaj,« je vnovično odprtje lokalov komentiral Kastelic.

Mnogi gostinci se zaradi omejitev za odprtje še niso odločili in tudi gostje so še precej zadržani. »Še dolgo ne bo tako, kot je bilo. Ljudje se kar bojijo vstopiti, saj zaradi ene kavice nočejo tvegati, da bi zboleli,« je opazil Kastelic in dodal, da je po drugi strani presenečen nad uvidevnostjo in odgovornim ravnanjem gostov, ki jih vendarle obiščejo. »Pričakoval sem, da se bodo našli taki, ki bodo hoteli na vsak način v notranjost lokala ali za točilni pult, pa ni bilo nič takega. Ljudje se zelo držijo predpisov. Niti na WC ne gredo,« se je nasmejal Kastelic, ki ima poleg tega lokala tudi Art Caffe v Kulturnem centru Janeza Trdine in Big Star v Kočevju.

Tako kot drugi gostinci upa, da se bodo omejitve kmalu še bolj sprostile. Večina od njegovih 16 zaposlenih je na čakanju, Kastelic pa prvo pomoč države pričakuje 11. maja. A tiste, ki so zdaj prišli nazaj na delo, bo moral plačevati sam, čeprav prometa ni veliko. Ob lepih dnevih še nekako gre, a ko bo dež, bo gostov še toliko manj.

NEŽIVLJENJSKA NAVODILA

Na to, da so pravila glede odprtja lokalov, nelogična in neživljenjska, opozarjajo tudi na Obrtno-podjetniški zbornice Slovenje.

»Na našo zbornico se dnevno obračajo gostinci, ki si sicer želijo odpreti gostinsko dejavnost, vendar ocenjujejo, da so navodila NIJZ neživljenjska in jih v praksi ne bodo mogli izpolnjevati. Seveda pa se številni med njimi bojijo tudi sankcij, saj si v teh kriznih časih plačevanja kazni ne morejo privoščiti,« opozarja Blaž Cvar, predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS.

Gostinci navajajo, da je med vsemi ukrepi najbolj neizvedljiv ta, da lahko za isto mizo sedijo le člani istega gospodinjstva, med ostalimi gosti pa moramo zagotavljati razdaljo 1,5 m. Gostinec namreč ne more ugotavljati identitete posameznih gostov in s tem pripadnosti istemu gospodinjstvu, prav tako pa ne more preprečiti, ko se gosti iz različnih gospodinjstev sami približajo na manj kot 1,5 m. Delavci iz istega podjetja se pripeljejo do gostilne na malico v istem avtomobilu, potem pa bi morali sedeti 1,5 m narazen, kar je nesmiselno oz. neživljenjsko. Podobno velja za prijatelje. To vnaša med gostince veliko negotovost in zato se jih polovica še vedno ne odloči za odprtje dejavnosti, pravijo na Obrtno-podjetniški zbornice Slovenje

»Prepričani smo, da bi lahko še vedno varno opravljali svoje delo, če bi sprejeli ukrepe, kot jih ima sosednja Avstrija. V sekciji zato predlagamo, da naj bo en meter razdalje med mizami, hkrati pa naj bo dovoljeno za isto mizo sedeti tudi gostom, ki nimajo skupnega gospodinjstva. Prav tako v Avstriji ne predpisujejo ukrepov pakiranja pribora, čiščenja sanitarij vsako uro in drugih ukrepov, ki jih gostinci ne morejo zagotavljati, saj so odvisni od volje in discipline gostov. Predlagamo, da se pribor, ki se seveda vedno očisti in razkuži, lahko podaja gostom, kot je to že uveljavljeno, čiščenje sanitarij pa naj bo po potrebi in glede na število gostov,« sporočajo z OZS, kjer predlagajo, da se 15. maja odprejo tudi tisti gostinski obrati, ki imajo samo notranje prostore.

Po neuradnih informacijah naj bi NIJZ deloma ugodil zahtevam sekcije glede pribora, prav tako pa gostinec po novem ne bo v prekršku, če gostje ne bodo spoštovali navodil. Naloga gostinca pa je, da goste na to ustrezno opozori.

B. Blaić