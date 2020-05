Zgorela drvarnica, poplava v bloku

7.5.2020 | 18:20

Gasilci PGD Sevnica so ob dopoldne opravili dezinfekcijo javnih površin na območju Doma upokojencev Sevnica, Zdravstvenega doma Sevnica, tržnice in trgovskega centra v Sevnici. Razkužili so približno 2500 kvadratnih metrov javnih površin.

Ob 11.33 je v naselju Gazice, občina Brežice, zagorelo v drvarnici. Gasilci PGD Cerklje ob Krki, Pirošica in Skopice so požar pogasili in iz objekta odstranili plinski jeklenki. Gasilci PGD Cerklje ob Krki so ostali na gasilski straži. Objekt velikosti 5 x 2 metra je uničen.

Malo popoldnevu so večstanovanjskem objektu na Cesti 4.julija v Krškem ugotovili, da je zaradi poškodovane vodovodne cevi voda poplavila kletne prostore. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili elektriko in izčrpali približno sedemdeset kubičnih metrov vode.

B. B.