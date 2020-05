Padel z gradbenega odra

8.5.2020 | 07:00

Včeraj ob 18.33 uri se je v Pošteni vasi, občina Brežice, pri padcu z gradbenega odra poškodoval občan. Posredovali so reševalci NMP Brežice in posadka s helikopterjem SV z dežurno ekipo HENMP Maribor na krovu. Poškodovanca so oskrbeli in prepeljali v UKC Maribor.

Gorele deske in napa

Ob 23.26 je v Tržišču, občina Sevnica, zagorela kuhinjska napa v stanovanjski hiši. Gasilci PGD Tržišče in PGD Sevnica so požar pogasili, prezračili prostore in s termovizijsko kamero objekt preventivno pregledali.

Minulo noč ob 1.16 so v naselju Gorenja Brezovica, občina Šentjernej, gorele zložene deske in smreka. Gasilci PGD Šentjernej so požar na površini okoli 10 kvadratnih metrov pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 13:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI TREBNJEM.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Stara vas Bizeljsko med 10. in 11. uro in na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Leskovec Kerin med 8.30 in 14. uro.

M. K.