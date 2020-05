Teden RK: Nihče v svojih stiskah ne bo ostal sam

8.5.2020

Foto: OZRK Metlika

Novo mesto, Metlika - Danes obeležujemo svetovni dan Rdečega križa, s katerim se začenja tudi teden Rdečega križa Slovenije (RKS), ki bo tokrat zaradi ukrepov brez številnih načrtovanih dejavnosti. Že nekaj tednov po vsem svetu življenje teče precej drugače, kot smo bili navajeni, a nespremenjeno ostaja dejstvo, da je Rdeči križ tudi zdaj znamenje upanja in zagotovilo, da nihče v svojih stiskah ne bo ostal sam, kar je tudi glavno sporočilo letošnjega Tedna Rdečega križa Slovenije, poudarjajo v RKS.

Ob tej priložnosti sta se predsednica RKS mag. Vesna Mikuž in generalna sekretarka RKS Cvetka Tomin zahvalili vsem prostovoljkam, prostovoljcem, zaposlenim, donatorjem in podpornikom za pogum, predanost in dosežke. »Rdeči križ Slovenije igra pomembno vlogo pri odzivanju na nujne primere, in trajajoče, nenehno spreminjajoče se razmere glede pandemije koronavirusa (COVID-19) niso izjema,« poudarjata.

V tednu RKS v svoje vrste poleg novih prostovoljcev in krvodajalce želijo pritegniti tudi donatorje. »Teden Rdečega križa je odlična priložnost, da vsi skupaj poglobljeno razmislimo, kaj pomenijo načela našega gibanja: humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost, univerzalnost,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Poštne poslovalnice ter v primeru sprostitve javnega prometa tudi postajališča Slovenskih železnic in avtobusne postaje bodo do 15. maja pošiljkam in vozovnicam dodale doplačilne znamke in vozovnice v vrednosti 0,17 evra za pomoč RKS. Zbrana sredstva bodo namenili humanitarnim dejavnostim na nacionalni in lokalnih ravneh. Lani so med tednom zbrali nekaj več kot 690.800 evrov, ki jih je RKS namenil za razvojne projekte ter številne aktivnosti pomoči in izobraževanja.

»Običajno smo na območnem združenju RKS Novo mesto ta teden posvetili dejavnostim z mladimi. Za letos smo načrtovali obiske Križem Kapice v vrtcih in osnovnih šolah, izvedbo Košarice RK, urjenje in preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči za osnovne in srednje šole ter osrednjo prireditev z bazarjem Na pomoč – narava kaže svojo moč. Ob zaključku bazarja bi podelili priznanja učencem za likovno-literarni natečaj za Križem kapico in razglasili naj prostovoljce za osnovne in srednje šole. Koronavirus je onemogočil vse te dejavnosti,« je sporočila sekretarka OZRK Novo mesto Barbara Ozimek.

Dodala je, da so osnovnim šolam posredovali napotke za izvedbo dneva dejavnosti Prva pomoč, če bi ga želeli vključiti v učenje na daljavo. Priznanja za natečaj in naj prostovoljce bodo podelili v začetku naslednjega šolskega leta, ko bodo jasne usmeritve za delovanje šol. Prav tako upajo, da bodo ostale odpadle dejavnosti v tednu RK lahko izvedli naslednje leto.

Doslej zbrali 5.020 evrov

»Delo na Rdečem križu ni samo delo, ampak je način življenja. V letošnjem letu pa je bilo naše poslanstvo vezano na novo nastalo situacijo, ki nas je postavila pred nove izzive. Glede pojava pandemije koronavirusa smo tudi na Rdečem križu Metlika sprejeli nove oblike dela, standardni programi pa so bili začasno ustavljeni,« pravi sekretarka OZRK Metlika Zalka Klemenčič.

Z dobrodelno akcijo, ki so jo začeli 28. aprila, za obnovo po požaru pri družini Dragovan iz Drašičev pri Metliki so doslej zbrali 5.020 evrov. »Odziv donatorjev iz številnih krajev po Sloveniji je izjemno velik. Po besedah družine Dragovan pa je velik tudi odziv pomoči v materialu in delu. Z dobrodelno akcijo po požaru nadaljujemo, zato ostaja prošnja za vašo pomoč,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

