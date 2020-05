Za obnovo gozdov zasadili 45.000 dreves

8.5.2020 | 09:00

Direktorica občinske uprave Občine Kočevje Lili Štefanič in župan dr. Vladimir Prebilič (Foto: spletna stran Občine Kočevje)

Kočevje - Na Kočevskem, kjer so se zadnja leta podobno kot drugje po državi spopadali s številnimi naravnimi nesrečami, ki so v veliki meri poškodovale gozdove, so se lani in letos lotili sanacije občinskih gozdov. V kočevskih občinskih gozdovih, s katerimi sicer upravlja družba Kočevski les, so zasadili več kot 45.000 drevesnih sadik.

S kočevske občine so danes sporočili, da so za omenjeno sanacijo porabili 60.000 evrov. Stroške sadik in drugih pripomočkov za saditev drevja so pokrili z denarno pomočjo programa za razvoj podeželja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj. Ta je pokril tudi približno dve petini preostalih stroškov.

Kot so dodali, je Kočevski les v prvem koraku gozdne sanacije posekal poškodovano drevje in iz gozda spravil 3000 kubičnih metrov lesa, lani in letos pa je bila na vrsti obsežna prenova s sajenjem mladega drevja.

Saditveni načrt je pripravil Zavod za gozdove, prej javnega naročila je drevesne sadike sadilo podjetje Recinko.

To je posekane gozdne površine najprej pripravilo za sadnjo in lani posadilo 10.000 dreves. Marca letos so nadaljevali in posadili še 35.000 sadik, med temi sadike smreke, bukve, hrasta, javorja in češnje. Zaradi lažje nege so vse listavce označili količki.

V Občini Kočevje je bilo sicer zaradi naravnih nesreč in napadov podlubnika v zadnjih letih močno poškodovanih dobrih 12 hektarov občinskih gozdov. Začelo se je leta 2014 z žledom in nadaljevalo z gradacijami podlubnikov. Leta 2017 je sledil vetrolom in vnovič podlubnik. Ker so najbolj izpostavljeni gozdni predeli ogoleli, pa je bil nujen ukrep načrtnega zasajevanja, so še zapisali na kočevski občini.

STA