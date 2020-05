Finančna podpora za nova delovna mesta v turizmu

8.5.2020 | 10:00

Foto: arhiv DL

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je objavila razpis za sofinanciranje novih turističnih produktov, s katerim želijo podpreti nove zaposlitve v turizmu. Prijavitelji bodo lahko v dveh letih za zaposlitve, vezane na turistične produkte, prejeli do 14.000 evrov občinske subvencije. »S tem se nadaljuje prepotrebna podpora turizmu, ki ima v Mestni občini Novo mesto premalo izkoriščenih potencialov, poleg tega pa bo to v luči pandemije ena izmed najbolj prizadetih gospodarskih dejavnosti. Prvi rok za oddajo vlog je 5. junij,« piše na spletni strani MO Novo mesto.

Predmet sofinanciranja so nove zaposlitve in ostale oblike dela pa tudi materialni stroški, potrebni za vzpostavitev in izvajanje turističnih produktov, ki bodo turistom na voljo vsaj dve leti.

Poleg rednega razpisa za področje turizma so v letošnjem letu že izvedli tudi nov razpis, namenjen sofinanciranju medobčinskih in mednarodnih prireditev, ki promovirajo turistične potenciale Novega mesta, so še zapisali.

R. N.