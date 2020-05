Znani prejemniki občinskih priznanj

8.5.2020 | 11:00

Šentrupertski svetniki so na zadnji seji med drugim tudi potrdili prejemnike občinskih priznanj. (Foto: R. N., arhiv DL)

Šentrupert - Šentrupertski svetniki so na zadnji seji, ki je potekala kar v jedilnici tukajšnje osnovne šole, potrdili tudi prejemnike letošnjih priznanj. Strinjali so se s predlogom odbora za priznanja, ki je predlagal, da naziv častni občan prejme Franc Bartolj, priznanje občine pa Maks Franc Kurent in Društvo vinogradnikov Šentrupert.

Lani je za dolgoletno razvijanje ljubezni do pohodništva pri vseh generacijah, spodbujanju aktivnega preživljanja prostega časa in odgovornega odnosa do narave je priznanje občine na slovesni podelitvi prejel prejel Jože Bučar, listino občine pa so ob 100-letnici delovanja podelili Čebelarskemu društvu Šentrupert za ohranjanje čebelarske tradicije v kraju ter za medgeneracijski prenos znanja in skrbi za čisto okolje.

R. N.