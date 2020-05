S pomočjo občanov našli ukradeno prikolico; nesrečo povzročil kolesar

8.5.2020 | 12:00

Foto: arhiv DL

Policisti so pred dnevi preko medijev občane zaprosili za pomoč pri preiskavi kaznivega dejanja tatvine, ki se je zgodila na Cesti krških žrtev v Krškem. Storilec je ukradel prikolico. Policisti PP Krško so prav na podlagi obvestila občanov, ki so opazili objavo v medijih, v torek ukradeno prikolico našli v okolici Novega mesta. Osumljencu tatvine so prikolico, ki jo je že prebarval, predelal in odstranil identifikacijske oznake, zasegli in nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin. Po zaključeni preiskavi bodo zoper osumljenca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so sporočili s PU Novo mesto.

Zaščitili žrtev in nasilnežema prepovedali približevanje

Trebanjski policisti so prejeli klic na pomoč zaradi nasilja v družini. Takoj so se odzvali in zaščitili žrtev nasilja. Zbrali so obvestila in ugotovili, da 29-letni nasilnež in njegov 64-letni oče že dalj časa izvajata fizično in psihično nasilje nad partnerico 29-letnika. Obema so izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvi zaradi razlogov za sum, da bosta ogrozila njeno življenje, osebno varnost in svobodo. O izrečenem ukrepu so seznanili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Ovadili ju bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Vlomil in ukradel kamero

Med 1. in 7. majem je v Gorenji vasi pri Šmarjeti neznanec vlomil v počitniško hišo in ukradel kamero. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Povzročitelj nesreče nudil pomoč in jo odpeljal v ZD

Včeraj nekaj po 10. uri so bili policisti obveščeni, da v Zdravstvenem domu Metlika oskrbujejo žensko, ki naj bi se poškodovala v prometni nesreči. Policisti PP Metlika so zbrali obvestila in ugotovili, da se je nesreča zgodila na Cesti bratstva in enotnosti, kjer je 73-letni voznik na prehodu za pešce trčil v 89-letno peško, ki je pravilno prečkala cesto. Povzročitelj nesreče je poškodovani peški nudil pomoč in jo odpeljal v zdravstveni dom, kjer so ji oskrbeli lažje poškodbe. Policisti so zoper voznika zaradi kršitve cestno prometnih predpisov uvedli prekrškovni postopek.

Nesrečo povzročil kolesar

Policisti PP Novo mesto so bili včeraj okoli 15. ure tudi obveščeni o prometni nesreči v križišču Ravnikarjeve ulice in Drejčetove poti. Ugotovili so, da je 19-letni kolesar v križišču odvzel prednost vozniku osebnega avtomobila. Po trčenju je kolesar padel in se lažje poškodoval. Zaradi kršitve cestno prometnih predpisov so mu policisti izdali plačilni nalog.

Skrivali med tovorom

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila in med tovorom našli tri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli pet tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju kraja Balkovci (PP Črnomelj) in Kostanjevice na Krki (PP Krško) izsledili in prijeli pet državljanov Maroka in državljana Palestine. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Hudo poškodoval pri delu v gozdu

Brežiški policisti so bili včeraj okoli 13. ure obveščeni o nesreči pri delu v gozdu na območju Sel pri Dobovi. Opravili so ogled kraja nesreče, zbrali obvestila in ugotovili, da je 39-letni moški v gozdu podiral drevesa. Pri delu se je ena izmed vej zaradi sile vpetja sprožila in ga udarila po glavi. Hudo poškodovanega moškega so oskrbeli v bolnišnici. Policisti bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Padel z zidarskega odra

V popoldanskih urah se je zgodila nesreča pri delu v Pošteni vasi na območju PP Brežice. Brežiški policisti so ugotovili, da je 68-letni moški opravljal zidarska dela na odru ob stanovanjski hiši. Po prvih ugotovitvah naj bi izgubil ravnotežje in padel z odra z višine okoli treh metrov. Hudo poškodovan moški je bil s helikopterjem odpeljan v UKC Maribor. Policisti bodo o ugotovitvah po zaključeni preiskavi seznanili tožilstvo, so še sporočili s PU Novo mesto.

R. N.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 57m nazaj Oceni Vanessa Claude Sempol Pozdravljeni, sem posameznik, ki ponuja mednarodna posojila. Kapital, ki se bo uporabljal za kratkoročno in dolgoročno odobravanje posojil med posamezniki, ki se gibljejo med 5000 in 50 000 000 EUR za vse resne ljudi, ki resnično potrebujejo, obrestna mera znaša 2% na leto brezplačno. Odobrim finančna posojila - Domače posojilo - Naložbeno posojilo - Posojilo za avto - Osebno posojilo Na voljo sem, da svoje stranke zadovoljim v največ 3 dneh po prejemu vašega obrazca za zahtevo. PS: Zelo resna sporočila. Nobena resna oseba se ne bi vzdržala. Mail: sempolvanessaclaude@gmail.com Preglej samo prijavljene komentatorje