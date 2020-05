Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec na obisku

8.5.2020 | 14:00

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec si je z novomeškim županaom Gregorjem Macedonijem najprej ogledal dela v sklopu nadaljevanja rekonstrukcije Šmihelske ceste. (Foto: M. Ž.)

Druga etapa obsega prenovo od križišča s Šukljetovo ulico do odcepa za Regrške košenice, sledila bo še tretja med cerkvijo in pokopališčem.

Novo mesto - Novo mesto je dopoldne obiskal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. V družbi novomeškega župana Gregorja Macedonija si je najprej ogledal dela v sklopu nadaljevanja rekonstrukcije Šmihelske ceste. Gre za odsek državne ceste od križišča s Šukljetovo ulico do odcepa za Regrške košenice, ki bo stala dobrih 856 tisoč evrov, pri tem bo Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) prispevala dobrih 692 tisoč evrov, občina pa nekaj več kot 163 tisoč evrov. Celotna naložba je sicer skupaj z nakupom zemljišč in izdelavo projektne dokumentacije vredna dober milijon evrov.

Kot je dejal minister, se vlada zaveda pomena tovrstnih naložb, še posebej med epidemijo novega koronavirusa. Z današnjim obiskom pa je želel izraziti podporo novomeškim infrastrukturnim projektom, ki jih že izvajajo in tudi še pripravljajo.

Med delovnim srečanjem, ki je sledil na rotovžu, sta župan in minister nato podpisala še pogodbo za izgradnjo površin za pešce in kolesarje ob Topliški cesti v Novem mestu med stadionom Portoval in odcepom za Irčo vas. Njena vrednost je ocenjena na dobrega 1,1 milijona evrov, od tega bo infrastrukturno ministrstvo prispevalo dobrih 73 odstotkov, ostalo pa občina.

V.d. direktorice DRSI Ljiljana Herga, Macedoni in direktorica podjetja Gradnje Boštanj Marinka Povše pa so podpisali še pogodbo za rekonstrukcijo Mirnopeške ceste. Vednost pogodbe je nekaj manj kot 1,2 milijona evrov, DRSI kot investitor bo dal slabih 75 odst., preostanek bo financirala občina. Projekt obsega rekonstrukcijo državne ceste in izgradnjo samostojne povezave za pešce in kolesarje.

M. Ž.