V novi vrtec naj bi vstopili septembra 2022

8.5.2020 | 13:10

Tako naj bi izgledal novi vrtec na Mirni. (Foto: Občina Mirna)

Mirna - Mirnski svetniki so na zadnji izredni seji, ki je potekalo preko videokonference, župana Dušana Skerbiša pooblastili, da lahko podpiše pogodbo za nakup zemljišča in objekta, v katerem bo novi vrtec.

Župan je septembra z direktorjema podjetja Bartog, Jasno Bartolj Kotar in Matejem Umkom, podpisal pismo o nameri za nakup 5.300 kvadratnih metrov velikega kompleksa na območju nekdanjega Preventa. Občina Mirna bo obstoječi 2.500 kvadratnih metrov velik objekt preuredila v prostore za predšolsko varstvo in šolo s prilagojenim programom, okrog pa bodo zelene površine in igrala, poskrbljeno bo tudi za ustrezno prometno ureditev. Pismo o nameri je predvidevalo, da bo občina zemljišče z objektom in vso projektno dokumentacijo, vključno z gradbenim dovoljenjem in projektom za izvedbo del, kupila za 549.000 evrov predvidoma do poletja. Po zadnji seji se je župan s prodajalcem dogovoril, da se pogodbena vrednost zaradi zmanjšanja površine, ki jo občina odkupuje, zniža za 1.590 evrov, občinski svet pa je sprejel tudi sklep, da mora pripravljeno projektno dokumenacijo pregledati še en strokovnjak, so sporočili z občine.

»Vesel sem, da je večina občinskih svetnikov prepoznala potrebo po novem vrtcu in podprla prizadevanja občine, da do njega pridemo v dokaj razumnem roku in finančnih okvirih, ki jih v sklopu naše občine zmoremo. Upamo na sofinanciranje prenove, ki bi po načrtih Mirni prinesle več prostora za sam vrtec, glede na to, da se v prihodnje pričakuje tudi več individualnih in več drugih stanovanjskih objektov,« je pojasnil Skerbiš.

Župan bo pogodbo o nakupu podpisal v prihodnjih dneh, sledila pa bo priprava dokumentacije za prijavo na javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občine. Predšolski otroci naj bi po napovedih v novi vrtec stopili septembra 2022.

Občinski svet je na zadnji seji podal soglasje k imenovanju Vere Rozman za direktorico Zdravstvenega doma Trebnje za nov mandat, za predstavnico občine Mirna v svetu trebanjske območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti pa potrdil Petro Krnc Laznik. Strinjal se je tudi s spremembo cene storitve pomoč na domu, ki jo v občinah Trebnje, Mirna, Mokronog - Trebelno in Šentrupert izvaja Dom starejših občanov Trebnje, pri tem pa povišal subvencijo cene za uporabnike storitve iz dosedanjih 65 odstokov na 70. Tako bodo uporabniki, ki so občani občine Mirna, odslej plačevali le 30 odstotkov cene storitve, in sicer od ponedeljka do sobote 5,64 evra na delovno uro, ob nedeljah 7,59 evra in ob praznikih, ki so dela prosti dnevi, 8,08 evra na delovno uro.

Svetniki so še sklenili, da je treba poslati dopis na Direkcijo RS za infrastrukturo in pozvati pristojne, naj poskrbijo za ureditev varnih prehodov za pešce za prečkanje državne ceste skozi središče Mirne. Obstoječa rešitev, ki jo je DRSI uredil v začetku pomladi, brez sredinskih črt in brez zarisanih prehodov za pešče, je po mnenju občinskega sveta in občinske uprave ter župana neustrezna in glede na število osebnih in tovornih vozil, ki dnevno peljejo skozi kraj, prenevarna, so še zapisali v sporočilu za javnost.

