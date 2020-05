Damijevo in Alojzovo dobrodelno ultramaratonsko kolesarjenje okoli Slovenije

8.5.2020 | 18:00

Dami Zupi in Alojz Poglavc preden sta sedla na kolo in jo mahnila na 1223 kilometrsko pot okoli Slovenije. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Ultramaratonska kolesarja Dami Zupi iz Krškega in Alojz Poglavc iz Trebnjega sta dopoldne, nekaj po 10. uri izpred Avtohiše Slak v Novem mestu krenila na dobrodelno ultramaratonsko vožnjo okoli Slovenije.

Prevozila bosta 1223 kilometrov, kolesarskemu podvigu pa, kot že zapisano, dodala še dobrodelno noto - ogroženi družini iz novomeške občine želita vsaj malo pomagati pri ublažitvi hude eksistenčne krize, v kateri se je znašla. Povezala sta se z Lions klubom Trebnje, ta pa s centrom za socialno delo.

Kolesarjema se lahko pridružite tudi vi kjerkoli na njuni poti in z njima vozite toliko časa, kolikor želite, prispevek za sodelovanje pa je 10 evrov. »Trasa gre v smeri urinega kazalca – od Novega mesta do Bele krajine, nato Kočevja, Ribnice, preko Postojne do Kopra, čez Tolmin, Kobarid, Bovec, vzpon na Vršič in spust v Kranjsko Goro, kjer pričakujemo po okoli 600 kilometrov prvi postanek, nato preko Gorenjske do Kamnika in naprej preko Dravograda, Maribora, Murske Sobote do Dobrovnika, kjer nas čaka okrepitev, saj imamo tam veliko podpornikov. Nato nas čaka še zadnji del proti Podčertku, Krškem, Brežicam, Kostanjevici na Krki do Novega mesta,« je orisal Zupi.

»Vožnja je brez prekinitev, zatorej še posebej povabljeni najbolj pogumni za nočno vožnjo. Obvezni so sprednja in zadnja luč ter reflektirajoči brezrokavnik. Spremljevalno vozilo pa bo poskrbelo za varnost in vidnost kolesarjev na celotni trasi,« sta zapisala v povabilu. Sicer pa Dami Zupi poziva vse, ki bodo kolesarili z njima, da upoštevajo cestno prometne predpise, upoštevali pa bodo tudi vse ukrepe, ki veljajo ob epidemiji koronavirusa.

Na cilj, tudi ta je pred Avtohišo Slak v Novem mestu, naj bi predvidoma prispela v nedeljo okoli 10. ure.

M. Ž.

