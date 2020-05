Očani posredovali 40 svojih predlogov

8.5.2020 | 15:00

Foto: spletna stran Občine Krško, arhiv DL

Krško - Od 15. marca do 30. aprila so občanke in občani v okviru postopka participativnega proračuna za naslednje leto lahko oddali predloge za projekte, ki jih želijo v svoji krajevni skupnosti ali širše. Občina Krško je prejela 40 različnih predlogov za različna območja, vse pa bo v skladu s kriteriji in merili pregledala občinska uprava ter jih v dokončno presojo in potrditev posredovala pristojni komisiji. Glasovanje bo potekalo od 5. do vključno 12. junija preko spletne strani občine ali pa osebno v sprejemni pisarni v okviru delovnega časa, so sporočili s krške občine.

Komisija za izvedbo participativnega proračuna bo pripravila sezname izvedljivih projektov po posameznih območjih v skladu s pogoji za uvrstitev.

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če:

- prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Krško,

- prispeva k namenom poziva za projektne predloge: spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in gradnja skupnosti,

- je takšne narave, da bo njegova izvajalka lahko Občina Krško in da ga je mogoče izpeljati v okviru zagotovljenih sredstev,

- je skladen z nalogami občine,

- izveden bo na območju občine in je umeščen v enega od sedmih območij občine,

- v preteklosti še ni bil (so)financiran iz proračuna občine,

- ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo iz občinskih razpisov,

- je finančno ovrednoten praviloma med 2.000 in 10.000 evrov z DDV za predloge, ki potekajo pretežno znotraj posamezne krajevne skupnosti, in je finančno ovrednoten praviloma med 5.000 in 15.000 evrov z DDV za predloge, ki v večjem delu presegajo meje posamezne krajevne skupnosti znotraj enega območja.

R. N.