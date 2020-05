Umrl 50-letni motorist

8.5.2020 | 16:55

Ilustrativna fotografija (Foto: B. B.)

Ob 13. 09 je v hudi prometni nesreči na cesti pri Starem trgu ob Kolpi, med Špeharji in Radenci umrl 50-letni motorist.

Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, je peljal iz smeri Starega trga ob Kolpi proti Vinici, v ovinku izgubil oblast nad motorjem in trčil v levi del tovornega vozila. Zaradi hudih poškodb je motorist umrl na kraju nesreče.

Ogleda kraja nesreče sta se udeležila tudi preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka.

Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo.

Več kot dva motorista na leto

50-letni motorist je letos tretja smrtna žrtev prometnih nesreč na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto. Marca sta v prometnih nesrečah umrla voznik osebnega avtomobila in voznik kombija.

V zadnjih petih letih je na območju PU Novo mesto v prometnih nesrečah umrlo 12 voznikov enoslednih motornih vozil (devet motoristov in trije vozniki mopedov). Osem prometnih nesreč se je zgodilo zaradi neprilagojene hitrosti, nepravilna stran in smer vožnje je bila vzrok treh nesreč s smrtnim izidom, v enem primeru pa je voznik drugega vozila odvzel prednost motoristu.

"Motoriste pozivamo k odgovornemu in samozaščitnemu ravnanju v prometu. Hitrost naj prilagodijo ne le veljavnim omejitvam, ampak tudi razmeram na cesti in svojim vozniškim sposobnostim. Ob spremembi smeri se naj prepričajo, da to lahko varno storijo in so jih drugi udeleženci v prometu opazili. Na motor naj sedejo spočiti, v ustreznem psihofizčnem stanju ter skušajo predvideti ravnanja drugih udeležencev v prometu. Ostale prometne udeležence pa opozarjamo na povečano število motoristov in kolesarjev na cesti, še posebej ob lepem vremenu", poudarjajo policisti.

B. B.