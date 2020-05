Kadilo se je iz silosov v Straži

8.5.2020 | 19:00

Ob 13.10 se je v Ulici talcev v Straži kadilo iz silosov, kjer so shranjeni poljski pridelki. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Vavta vas in Dolenja Straža so ugotovili, da je prišlo do eksplozije na transportnem traku pri delovnem procesu. Opravili so pregled območja eksplozije, preverili obstoj strupenih plinov, pregledali silose s termovizijsko kamero in nudili tehnično pomoč policistom pri ogledu in ugotavljanju okoliščin nesreče, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Zagorela stropna svetilka

Dodali so še, da je ob 13.51 v ulici Livada v Novem mestu gorela stropna svetilka v skladišču trgovine. Požar so pogasili delavci pred prihodom gasilcev GRC Novo mesto in PGD Kamence, ki so svetilko odstranili iz objekta in opravili preventivni pregled skladišča. Gasilci PGD Kamence so ostali na gasilski straži do prihoda električarja. Obveščene so bile pristojne službe.

