"Pomlajujejo" kapelico

9.5.2020 | 11:10

Franci Vrtin ob kapelici (Foto: L. B.)

Gradnik - Vrtinova kapelica, ki stoji na levi strani vpadnice na vinorodno območje Sodji Vrh - Gradnik v semiški občini, je v teh dneh deležna temeljite obnove.

Objekt za katerega skrbijo Vrtinovi s Sodjega Vrha, je načel zob časa, svoje pa je naredila še mogočna lipa, ki je z močnimi koreninami razrahljala temelje kapelice.

Kot je povedal Franci Vrtin, bodo uredili in "pomladili" kapelico od zunaj in od znotraj, utrdili bodo temelje in postavili podporni zid. Iz kakšne zaobljube ali stiske je bila postavljena kapelica domači ne vedo, vedo pa povedati, da stoji na dvorišču, kjer je bila pred mnogimi desetletji kmetija z gospodarskim poslopjem, na kateri so kmetovali njihovi predniki.

L. B.