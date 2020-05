Gorelo na Jugorju in na Otočcu

9.5.2020 | 08:10

Ob 20.46 je v ulici Prapreška pot na Otočcu gorelo zapuščeno osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so pogasili goreče vozilo ter kup gorečih avtomobilskih pnevmatik na površini okoli 5 kvadratnih metrov.

Malo pred polnočjo pa so ob cesti pri naselju Jugorje pri Metliki gorela drva. Požar se je razširil na okolico. Gasilci PGD Suhor, Metlika in Gradac, skupaj 25 gasilcev, so pogasili 20 kubičnih metrov zloženih drv ter podrast in drevje v mešanem gozdu na površini okoli 600 kvadratnih metrov.