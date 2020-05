Protest tudi v Novem mestu in Brežicah

9.5.2020 | 09:30

Na Glavnem trgu v Novem mestu je protestiralo nekaj deset ljudi. (Foto B. B.)

V Brežicah (foto: Franc Šavrič)

Novo mesto - Demonstracije proti vladi včeraj niso potekale le v Ljubljani, kjer se je zbralo med 5000 in 10.000 ljudi, ampak tudi v drugih slovenskih mestih. Na Glavni trg v Novem mestu je svoje nezadovoljstvo z dogajanjem v državi na kolesih in peš prišlo izrazit nekaj deset ljudi, demonstrirali pa so tudi v Brežicah in Črnomlju.

»Na protestu sem, ker je vlada Janeza Janše pri nabavi zaščitne opreme organizirala krajo davkoplačevalskega denarja, ker žali in napada novinarke in novinarje, ker nastavlja ljudi v policiji, da bi prekrila svoje nezakonito početje in ker nočem, da bi Slovenija postala Orbanova hlapčevska provinca,« je o razlogu za protest povedal eden od novomeških demonstrantov, kjer je dogajanje minilo mirno, brez prisotnosti policije.

B. B.

Komentarji (1) 1h nazaj (2) (2) (2)(2) Oceni daljinec23 ovce, novinar vašega kanala, knjižnicar,sami taki, ki ustvarjajo dodano vrednost gospodarstva...bruh pa žebljičke po tleh