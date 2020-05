Prenovili so Dom kulture

9.5.2020 | 12:05

Foto: Gašper Stopar

Šentvid pri Stični - Pred tedni se je uspešno zaključila obnova notranjosti kulturnega doma v Šentvidu pri Stični. Prenovili so celotno notranjost: dvorano, balkon, oder in zaodrje. končana dela si je v četrtek ogledal župan Ivančne Gorice Dušan Strnad s sodelavci, javnosti in tukajšnjim ustvarjalcem pa bo dom na voljo, ko bodo razmere to dopuščale.

Kot sporočajo z občine, so zamenjali lesen oder, vključno s čelno oblogo in stopnicami, na podaljšanem balkonu pa je nameščena stopničasta lesena konstrukcija za stole. Na balkonu in ob stopnicah je nameščena nova steklena ograja, in prostor za avdio video opremo. Strop in stranske stene so obložene iz lesenimi akustičnimi oblogami. Na oknih dvorane so nameščeni notranji zatemnitveni roloji, oder pa krasijo tudi nove odrske zavese.

V celoti je prenovljeno tudi zakulisje dvorane, kjer so postavljene montažne predelne stene in omare za kostume in rekvizite, čajna kuhinja, pult za ličenje ter klopi za nastopajoče. Prenovljene so tudi sanitarije ob vhodu za obiskovalce in nastopajoče v zaodrju.

B. B.

