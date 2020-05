Dobra energija namesto denarja

9.5.2020 | 18:20

Smajo Safić Gupta, ki je pred desetimi leti glasno napovedoval, da bo v Tržišču odprl center ajurvedske medicine in tam zaposlil deset ljudi, se zdaj na sodišču skriva pred kamero. (Foto: B. B.)

Krško - »Želim si denar nazaj. Nisem vedela, da ima tudi druge dolžnike. Obljubil mi je, da mi bo denar vračal mesečno, tako kot sem jaz plačevala kredit, ki sem ga vzela zanj,« je na krškem okrožnem sodišču pripovedovala Posavka Katarina, ki ji je zdravilec Smajo Safič Gupta še vedno dolžan več kot 5000 evrov.

Posavka je zdravilca bosanskih korenin, ki zase trdi, da je doktor indijske ajurvedske medicine, spoznala leta 2010. Zbolela je za multiplo sklerozo in po maminem nasvetu je začela pomoč iskati tudi v alternativni medicini. Gupta je na Katarini izvajal masaže, ki so ji sprva dobro dele, in ker je v tistem času javno napovedoval, da bo v Tržišču zgradil center ajurvedske medicine, se je zdelo, da ima opraviti s cenjenim in uspešnim zdravilcem. »Po nekaj terapijah sva se spoprijateljila in prosil me je, ali mu lahko posodim denar. Rekla sem mu, da ne morem, saj imam svoj kredit, a s prošnjami ni odnehal in nazadnje sem vzela še en kredit. Ko sem ga vprašala, koliko denarja potrebuje, je rekel, da čim več,« je pripovedovala Posavka.

Maja 2011 je na banki vzela 10.000 evrov kredita in od tega 7000 evrov posodila zdravilcu. Gupta ji je obljubil, da ji bo denar vračal v mesečnih obrokih po 240 evrov, a se to ni zgodilo. Izgovarjal se je, da nima denarja, a da je dober človek in da dolg vrača skozi dobro energijo. Po tistem, ko mu je posodila denar, je z njim dvakrat celo odpotovala v Indijo, saj ji je obljubil, da bo tam dobila še boljše terapije, ki pa jih potem ni bilo. »Ko gledam nazaj, vidim, da sem bila zmanipulirana,« pravi Posavka, ki je nekaj mesecev po tistem, ko je Gupti posodila denar, začela spoznavati, da njen zdravilec ni tisto, za kar se izdaja. »Sploh ni vedel, kaj je multipla skleroza in niti angleško ne zna,« pravi Katarina. Izkazalo se je, da si je denar izposojal tudi drugod, na indijskem veleposlaništvu, kjer so opravili poizvedbo o njem, pa je izvedela, da ni nobenih podatkov, da bi Gupta v Indiji kdaj študiral njihovo tradicionalno medicino.

Šele ko sta mu z možem zagrozila, da ga bosta kazensko ovadila, je Gupta nakazal 750 evrov, potem pa dolgo časa nič. Ko je postopek zaradi suma goljufije stekel tudi na tožilstvu in sodišču, sta mu dala še eno priložnost, da vrne denar. Takrat jima je v nekaj obrokih nakazal okoli 1000 evrov, a glavnina dolga je ostala in zdravilec se je moral zaradi tega zagovarjati na krškem okrožnem sodišču. To ga je lani oprostilo obtožb o goljufiji, a je višje sodišče sodbo pozneje razveljavilo in jo vrnilo v ponovno sojenje.

Katarina ni edina, ki ima z Gupto neporavnane račune. Na ponovljenem sojenju, ki teče v Krškem, je kot priča nastopila še ena Posavka, Mojca, ki je Gupti z možem posodila 15.000 evrov. Gupto je spoznala pred desetimi leti v Šmarjeških Toplicah. Pri njem je opravila tečaj ajurvedske medicine in nato z njim na svojem domu začela izvajati tudi terapije. »Z možem sva mu posodila 15.000 evrov. Verjela sva, da je pošten, a ko je prišel čas plačila, se je začel izmikati,« je povedala Mojca. Kako leto je trajalo, da sta z opominjanjem in priganjanja dosegla, da jima je Gupta vrnil večino posojila, 1200 evrov pa jima je še vedno dolžan. »Nimam več energije, da bi ga terjala še za to,« pravi Mojca.

Sojenje se bo nadaljevalo z zaslišanjem prič, saj je ljudi, ki jim je Gupta dolžan denar, očitno še kar nekaj.

Članek je bil 23. aprila objavljen v Dolenjskem listu.

Boris Blaić