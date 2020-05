Gasilci na delu tudi ponoči

10.5.2020 | 08:00

Foto: arhiv DL

Včeraj ob 19.02 je v naselju Dol pri Šmarjeti, občina Šmarješke Toplice, gorel kompostnik. Gasilci PGD Zbure so vsebino kompostnika premetali in pogasili. Gasilci so bili na delu tudi ponoči ob 3.06, kajti ob cesti Novo mesto-Metlika pri kraju Jugorje pri Metliki, občina Metlika, gorela drva in suho vejevje. Požar so pogasili gasilci PGD Suhor.

R. N.