Na voljo 39.000 evrov

Dolenjske Toplice - Občina Dolenjske Toplice tudi letos za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja namenja 39.000 evrov. Kot pravi Majda Gazvoda iz občinske uprave, želijo s tem pomagati in spodbujati kmete k ohranitvi svojih dejavnosti in razvoju dopolnilnih dejavnosti, za kar se v zadnjih letih namenja več denarja.

Razpis, na katerega se lahko vsi zainteresirani prijavijo do 29. maja, so pripravili na podlagi sprejetega pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja za programsko obdobje 2015–2020. »Enako kot lani je 4.000 evrov namenjenih za delovanje društev s področja kmetijstva, 35.000 evrov pa kot pomoč kmetom. V primerjavi s preteklimi leti se za to namenja več sredstev, med letoma 2015 in 2018 je bilo kmetom dodeljeno do 27.000 evrov pomoči,« pojasnjuje Gazvodova.

Ukrepi, na katere se lahko prijavijo, so: pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo; pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih zemljišč; pomoč za plačilo zavarovalnih premij; pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji.

Do zdaj so razpisani denar v glavnem vedno porabili v celoti. »Pojavili so se že primeri, ko so bila kmetom sredstva odobrena, ti pa naložbe zaradi opravičljivih razlogov niso mogli izvesti in niso podali zahtevka. Pretežni del sredstev razpisa je bilo v preteklosti namenjenih nabavi nove kmetijske mehanizacije. Lani pa smo obravnavali več vlog za naložbe v dopolnilne dejavnosti,« pravi Gazvodova. Pogoji pri zapisu se glede na prejšnja leta ne razlikujejo. »Opozorila bi, da je največja stopnja sofinanciranja 50 odst. glede na upravičene stroške oz. kmet lahko prejme največ 3.500 evrov ne glede na vrednost naložbe. Stopnja sofinanciranja je odvisna tudi od števila prejetih vlog,« še dodaja.

