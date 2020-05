Zagorelo v stanovanjski hiši

10.5.2020 | 18:15

Foto: arhiv DL

Ob 15.37 je v naselju Vejar, občina Trebnje, zagorelo v stanovanjski hiši velikosti 7 x 4 metre. Pred prihodom gasilcev so občani že začeli gasiti z vodo iz hidrantnega omrežja. Gasilci PGD Trebnje, Račje selo, Ponikve in Lukovek so ogenj dokončno pogasili ter pregledali in prezračili prostore. Sobi v pritličju sta zaradi požara poškodovani. Zaradi hitrega posredovanja se ogenj ni razširil na ostrešje hiše in na okoliške objekte, so sporočili iz novomeškega regijskega centra za obveščanje.

R. N.