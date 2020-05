Sinoči dva padca motoristov

11.5.2020 | 07:00

Sinoči ob 21.41 uri se je v naselju Orešje nad Sevnico, občina Sevnica, pri padcu z motorjem poškodoval občan. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili baterijo na motorju, nudili pomoč reševalcem in policiji in razsvetlili kraj nesreče.

Ob 22.17 se je v naselju Breg, občina Sevnica, prav tako pri padcu z motorjem poškodoval občan. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili baterijo na motorju, pregledali poškodovanega, posuli iztekle motorne tekočine, nudili pomoč policiji in opravili razsvetljavo kraja nesreče.

Ob 10.23 so v Naselju heroja Maroka v Sevnici gasilci PGD Sevnica nudili pomoč delavcem pogrebne službe pri prenosu mrtve osebe.

Ob 15.58 so v kraju Veniše, občina Krško, gasilci PGE Krško, s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše.

Ob 16.43 je nad Rudniškim jezerom v Kočevju gorela gozdna podrast. Požar na površini okoli treh hektarjev so pogasili gasilci PGD Kočevje in Klinja vas.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo - mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJOŠT.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVLJA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 13:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRM.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 11:00 na območju TP PRELOGE izvod PROTI POKOPALIŠČU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 8. in 14. uro na območju TP Stara vas Bizeljsko izvod Župelevec in med 8. in 14. uro na območju TP Stara vas Bizeljsko izvod Rožman-Urek; na področju nadzorništva Krško okolica med 8. in 13. uro na območju TP Šapole; na področju nadzorništva Krško mesto med 12. in 13. uro na območju TP Veniše.

M. K.