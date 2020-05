Danes spet javni potniški promet

11.5.2020 | 08:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

V Sloveniji bo danes ponovno stekel javni potniški promet, ki je zaradi obvladovanja epidemije novega koronavirusa obstal 16. marca. Ob vnovičnem zagonu pa bodo morali potniki spoštovati več zaščitnih ukrepov, med drugim bodo morali ob vstopu v vozilo razkužiti roke, med vožnjo pa nositi zaščitno masko.

Danes se bodo tako po osmih tednih potniki zopet lahko odpeljali z vlaki in avtobusi, dovoljeno pa je tudi obratovanje žičniških naprav za prevoz oseb. Tako na avtobusih kot vlakih bo nameščeno razkužilo, ki ga bodo morali potniki obvezno uporabiti ob vstopu. Prav tako bodo morali nositi zaščitne maske. Priporočena razdalja med voznikom in potniki, kot tudi med potniki samimi, je 1,5 metra.

Ko bo vozilo prispelo na cilj in bodo potniki izstopili, ga bo treba prezračiti, pred novo vožnjo pa tudi razkužiti vse površine, s katerimi bi bili lahko potniki v stiku.

Vozovnice na postaji, spletu...

Dokler ne bodo nameščene zaščitne pregrade z odprtino za prodajo vozovnic, teh na avtobusih ne bo mogoče kupiti, bo pa nakup možen na nekaterih postajah. Več prevoznikov potnikom omogoča nakup vozovnice prek aplikacij ali spleta. Med drugim k spletnemu nakupu vozovnic pozivajo tudi Slovenske železnice (SŽ).

Imetnikom mesečnih, polletnih in letnih vozovnic integriranega javnega potniškega prometa se bo njihova veljavnost avtomatično podaljšala, in sicer najmanj za čas, ko javni linijski promet ni obratoval, imetnikom mesečnih vozovnic pa najmanj število dni do konca veljavnosti marčevske vozovnice, katere niso mogli koristiti.

Kako se bodo ukrepi izvajali v praksi, si bo danes ogledal tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ki se bo iz Domžal v Ljubljano v družbi generalnega direktorja SŽ Dušana Mesa na delo pripeljal z vlakom. Po ministrovih napovedih pa bo morda še ta teden sproščen tudi letalski potniški promet.

L. M.