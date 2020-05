Tablične računalnike imajo že pet let

11.5.2020 | 15:00

Na sejah občinskih svetov se šmarješki svetniki poslužujejo prenosnikov, tabličnih računalnikov...

Šmarješke Toplice - V občini Šmarješke Toplice so po besedah Klaudije Povše, višje svetovalke za družbene dejavnosti, kmetijstvo in podjetništvo, ki je po pooblastilu župana odgovorna za odločanje o upravnih zadevah, v času od razglasitve epidemije Covid 19 ni bilo potrebe po sklicu občinske seje in marca je tako ni bilo. Proračun za 2020 so imeli že »pod streho«.

Nedavno so organizirali dopisno sejo OS, na kateri so svetniki odločali o soglasju k ceni pomoči na domu, o elaboratu 24-urne dežurne pogrebne službe ter o imenovanju nadomestnih članov delovnih teles občinskega sveta.

Klaudija Povše

»Predvidevamo, da bomo maja imeli redno sejo, ki pa jo bomo prilagodili takratnim razmeram. Če bo stanje podobno sedanjemu oz. bodo ukrepi milejši, jo bomo predvidoma izvedli v večjih prostorih, npr. v dvorani družbenega doma v Šmarjeti ali v Hiši žive dediščine v Beli Cerkvi. Sodelujočim bomo za preprečitev širjenja virusa zagotovili ustrezno zaščitno opremo (maske, razkužila),« pove Povšetova. Na občini trenutno ne razmišljajo, da bi izvedli sejo na daljavo, čeprav menijo, da bi šlo.

Občinskim svetnikom so tablične računalnike zagotovili še pod vodstvom prejšnje županje Bernardke Krnc v letu 2015, pri čemer so pred nabavo pri svetnikih preverili interes za tako obliko pregledovanja občinskih gradiv. Svetniki ob koncu mandata računalnik vrnejo, če seveda niso bili znova izvoljeni. Tudi sedanja «svetniška garnitura« je ob nastopu mandata prejela tablične računalnike. Gradiv na občini skoraj ne tiskajo več, razen za arhiv. Na ta način so privarčevali kar nekaj denarja in časa, ki bi šel za kopiranje gradiv, ki so nemalokrat zelo obširna.

Občina Šmarješke Toplice je do sedaj v »korona času« za stroške namenila okrog 2.800 evrov in sicer za nakup kirurških mask - iz proračunske postavke Civilna zaščita. Bistveno pa so se povečali stroški varstva predšolskih otrok in sicer marca za približno 14 tisoč evrov, v mescu aprilu pa bo ta strošek še bistveno višji. »Razlog je plačilo razlike do polne ekonomske cene, ki ne bo zaračunana staršem zaradi zaprtja vrtca,« pove Klaudija Povše.

Besedilo in foto: L. Markelj