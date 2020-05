Voznik začetnik pijan zapeljal s ceste in trčil v prometni znak

11.5.2020 | 11:00

V zadnjih dneh so veliko prometnih nesreč povzročili pijani vozniki. Policisti so to preverili z alkotestom. (Ilustrativna fotka, arhiv DL)

Danes ponoči se je zgodila prometna nesreča na Otočcu. Policisti Policijske postaje Novo mesto so ugotovili, da je 23-letni voznik začetnik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad avtomobilom, zapeljal s ceste in trčil v prometni znak. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,38 miligramov alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, mu zaradi kršitev izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog.

Pijana trčila v avto pred seboj

Pretekli petek nekaj pred 15. uro so bili policisti Policijske postaje Novo mesto obveščeni o prometni nesreči v Novem mestu. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 63-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčila v avtomobil, ki ga je vozil 46-letni voznik. Lažje poškodovanega voznika so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Policisti so še ugotovili, da je povzročiteljica vozila pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imela 0,74 miligramov alkohola. Nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

50-letnik vozil vinjen

Brežiški policisti so 8. maja nekaj po 22. uri med kontrolo prometa v Velikih Malencah ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 50-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,58 miligramov alkohola, so odpeljali v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan mopedist z 1,35 miligranov alkohola z neregistriran avtom v ograjo

V soboto zvečer je občan policiste obvestil, da se je peljal z mopedom na območju Vrhovega, ko naj bi vanj trčil voznik osebnega avtomobila in pobegnil s kraja. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je bil v nesreči udeležen le voznik mopeda, ki je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad mopedom, zapeljal s ceste in trčil v ograjo. 27-letni mopedist, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 1,35 miligramov alkohola. Kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran moped. Moped so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Določila Zakona o voznikih, Zakona o motornih vozili, Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o obveznih zavarovanjih o prometu za omenjene kršitve določajo globo v višini 2.820 evrov.

Preblizu robu cestišča

Včeraj zvečer so bili policisti obveščeni, da reševalci oskrbujejo motorista, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči. Zbrali so obvestila, opravili ogled in ugotovili, da je 19-letni motorist vozil po regionalni cesti v Orešju nad Sevnico. Zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča je izgubil oblast nad motorjem, zapeljal s ceste in padel. Motorist se je v nesreči lažje poškodoval.

L. M.