Zvečer preglasno navijal glasbo

11.5.2020 | 12:30

Policisti Policijske postaje Novo mesto so v soboto zvečer posredovali zaradi motečega predvajanja glasne glasbe v naselju v okolici Novega mesta. 39-letni kršitelj, ki je predvajal glasno glasbo in je bil pod vplivom alkohola, ni upošteval ukazov policistov in se ni pomiril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog, prav tako so plačilni nalog izdali tudi 38-letni kršiteljici. Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, saj je med intervencijo policistov nekdo v službeno vozilo vrgel kamen.

Skrival štiri Afganistance, pa tudi pet drugih tujcev

Na mejni prehod Obrežje je 8. maja na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila, kjer so v tovornem delu našli štiri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. 9. maja so v tovornem vozilu srbskih registrskih oznak odkrili še pet tujcev, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli sedem tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje med 8. in 11. majem na območju Dolenjega Kronovega, Preloke in Gorjancev izsledili in prijeli sedem tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s petimi državljani Maroka in dvema državljanoma Libije še niso zaključeni.

Ukradel motorno žago in kosilnico

Med 2. in 8. majem je na Finžgarjevi ulici v Novem mestu nekdo iz odklenjene drvarnice odtujil motorno žago in kosilnico. Lastnika je oškodoval za okoli 500 evrov.

Odnesel pištolo in zlat nakit

V soboto je v Kanižarici na območju PP Črnomelj neznanec vlomil v dve stanovanjski hiši. Pregledal je prostore in našel ter odtujil pištolo in zlat nakit. Lastnika je oškodoval za okoli dva tisoč evrov.

Ukradel kup orodja in pripomočkov

V kraju Vrh pri Križu na območju Žužemberka je nekdo iz odklenjenega gospodarskega objekta odtujil električne vodnike, škropilnico, brusilni aparat in ročno orodje.

L. M.