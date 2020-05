Znova mestni potniški promet

11.5.2020 | 13:30

Ilustrativna slika. (Foto: MONM)

Novo mesto - Skladno s sprejetim ukrepom o sprostitvi javnega prometa v Sloveniji, o čemer smo že poročali, od danes tudi v Mestni občini Novo mesto znova deluje mestni potniški promet.

Avtobusi vozijo po ustaljenem voznem redu, za vstop v avtobus je obvezna uporaba zaščitne maske in razkužila, prav tako naj potniki vzdržujejo tudi varno razdaljo (1,5 metra) od ostalih udeležencev. Vozovnice je mogoče kupiti na prodajnem mestu na novomeški avtobusni postaji (delovni čas: od ponedeljka do petka, od 8. do 16. ure), nakup na avtobusu za zdaj še ni mogoč.

Od danes obratujejo tudi linije medkrajevnega avtobusnega prometa in tretjina linij železniškega prometa, še sporočajo z MONM.

dodano ob 18. uri

Na pobudo občanov se je občina s koncesionarjem dogovorila, da lahko uporabniki do konca maja uporabljajo mesečne vozovnice, ki so jih kupili marca pred ukinitvijo javnega potniškega prometa.

L. M.