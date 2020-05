V nedeljo tri nove okužbe in nobene smrti zaradi covida-19

11.5.2020 | 11:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

V nedeljo so opravili 537 testov na okužbo z novim koronavirusom, potrdili so tri okužbe. Skupaj so tako doslej v Sloveniji potrdili 1460 okužb s tem virusom. V nedeljo ni umrl noben bolnik s covidom-19.

V bolnišnicah se je v nedeljo zdravilo 42 bolnikov s covidom-19, od tega deset na oddelkih za intenzivno terapijo.

Iz bolnišnične oskrbe v nedeljo niso odpustili nobenega bolnika s covidom-19. Skupaj sta . doslej v Sloveniji umrla 102 bolnika s covidom-19.

L. M.