Dobrodelno ultramaratonsko kolesarjenje okoli Slovenije uspelo

11.5.2020 | 20:00

Dani Zupi in Alojz Poglavc zadovoljna na cilju v Novem emstu. (Foto: A. M.)

Novo mesto - Ultramaratonska kolesarja Dami Zupi iz Krškega in Alojz Poglavc iz Trebnjega, ki sta se minuli petek nekaj po 10. uri izpred Avtohiše Slak v Novem mestu podala na dobrodelno ultramaratonsko vožnjo okoli Slovenije, sta včeraj malo po 17. uri prispela nazaj v dolenjsko prestolnico. Prevozila sta 1225 kilometrov in premagala 14.640 metrov višinske razlike v 54 urah 28 minutah in 25 sekundah (v to so všteti tudi postanki za prehrano in srečanje z navijači. Povprečna hitrost na poti je bila 27,2 km/h, najhitrejši čas na kolesu pa 79,9 km/h.

Kolesarjenju sta dodala dobrodelno noto in v sodelovanju z Lions klubom Trebnje in centrom za socialno delo sta na poti zbirala denar za ogroženo družino iz novomeške občine, ki se je znašla v eksistenčni krizi. S prostovoljnimi prispevki, te so prispevali kolesarji in ostali podporniki, ki so jih pričakali ob poti, so presegli štirimestno številko, kar je nad vsemi pričakovanji.

Trasa je potekala v smeri urinega kazalca – od Novega mesta do Bele krajine, nato Kočevja, Ribnice, preko Postojne do Kopra, čez Tolmin, Kobarid in Bovec, sledil je vzpon na Vršič in spust v Kranjsko Goro, nato do Kamnika in naprej preko Dravograda, Maribora, Murske Sobote do Dobrovnika. Od tu smo krenili na zadnji del proti Podčertku, Krškem, Brežicam, Kostanjevici na Krki do Novega mesta.

M. Ž., foto: Andrej Matič

