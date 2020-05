Zaprli promet zaradi pretrgane cevi plinske napeljave

11.5.2020 | 18:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes dopoldne ob 10.10 so na Topliški cesti v Novem mestu pri izvajanju gradbenih del pretrgali cev plinske napeljave. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, zaprli promet v okolici in zaprli dovod plina. Za sanacijo poškodbe je poskrbel dežurni delavec Istrabenza. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Gorelo seno ob kozocu

Danes ob 14.51 je v Malem Gabru v občini Trebnje gorelo seno ob kozolcu. Požar so pogasili gasilci PGD Veliki Gaber, Zagorica, Log in Sela pri Šumberku. V požaru je zgorelo za traktorsko prikolico sena. Ogenj je ožgal del kozolca in pod kozolcem shranjena drva.

Podrto drevo oviralo promet

Danes ob 14.56 je pri Pogancih v občini Novo mesto podrto drevo oviralo promet na cesti proti Stranski vasi. Dežurni delavci cestnega podjetja so drevo razžagali in odstranili.

Razlita motorna tekočina

Zjutraj ob 5.48 so na Cesti krških žrtev v Krškem gasilci PGE Krško pred objektom Pošte Slovenije očistili in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in jih primerno uskladiščili.

L. M.