Na Ljubljanski borzi v ospredju delnice Krke

11.5.2020 | 18:50

Ilustrativna slika. (Foto: L. M.)

Indeks na Ljubljanski borzi je danes izgubil tretjino odstotka in se ustavil pri 798,22 točke. Vlagatelji so sklenili za 1,41 milijona evrov prometa, od tega več kot polovico z delnicami Krke. Borzni posredniki so z njimi opravili za 862.520 evrov poslov, od tega enega v svežnju. Njihov tečaj je ostal nespremenjen pri 75 evrih.

Druge najbolj prometne delnice, delnice Petrola, so izgubile 0,66 odstotka in se oblikovale pri 300 evrih. Delnice Save Re so zdrsnile podobno, za 0,65 odstotka in šle na 15,40 evra. Približno toliko so izgubile tudi delnice Cinkarne Celje, ki so bile ob koncu dneva vredne 156 evrov.

Delnice Zavarovalnice Triglav so se pocenile za 0,71 odstotka in dan sklenile pri 27,80 evra, delnice Luke Koper pa so izgubile odstotek in pol ter šle na 18,70 evra. Ob skromnem prometu so delnice Uniorja padle za 3,16 odstotka in zdrsnile na 9,20 evra.

V pozitivnem območju so prvi trgovalni dan v tednu zaključile le delnice Telekoma Slovenije. Pridobile so nekaj manj kot odstotek in se oblikovale pri 44,40 evra. Tečaj delnic NLB je ostal nespremenjen pri 37,90 evra.

L. M.