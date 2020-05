Ledeni možje se letos ne bodo izneverili tradiciji

12.5.2020 | 10:00

Mnogi vrtičkarji naj bi se ravnali po ledenih možeh in s saditvijo nekaterih sadik na prosto raje počakali. (Foto: L. M.)

Prijetnemu zadnjemu koncu tedna bo v prihodnjih dneh, ko godujejo t.i. ledeni možje, sledilo obdobje manj stanovitnega vremena. V skladu s tradicijo si tako lahko od torka dalje v Sloveniji obetamo oblačno in deževno vreme z občasnimi nevihtami ter tudi določen padec temperatur.

Minuli konec tedna je postregel z lepim vremenom in že skoraj poletnimi temperaturami, a očitno to ni bilo dovolj, da bi odgnalo ledene može, ki po ljudskem izročilu prinašajo hladne dni in deževje sredi maja.

Danes, na god sv. Pankracija, bo po napovedih Agencije RS za okolje oblačno, deževno in hladneje. Dež se je že ponoči okrepil in do jutra zajel vso državo. Jutranje temperature so od 9 do 15 stopinj Celzija. Čez dan bo oblačno in deževno, le na severovzhodu bo popoldne že povečini brez padavin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Popoldanske temperature bodo od 6 do 11, na Goriškem in ob morju od 15 do 19 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek, ko godujeta sv. Servacij in sv. Bonifacij, pa se obeta spremenljivo do pretežno oblačno vreme. Nastale bodo posamezne plohe, v četrtek tudi nevihte.

Nato pride mokra Zofka...

Ledeni možje, sveti Pankracij, Servacij in Bonifacij, godujejo od 12. do 14. maja. V preteklosti so jim pripisali krivdo za mrzlo in mokro vreme, ki se ob še možnem prodoru polarne zračne mase nad naše kraje lahko pojavi v maju. Za njimi 15. maja goduje sveta Zofija. Ker na njen god rado dežuje, so ji v ljudskem izročilu nadeli ime mokra oziroma uscana Zofka.

Po ledenih možeh se ravnajo številni vrtičkarji v Sloveniji, saj velja, da je s saditvijo nekaterih sadik na prosto dobro počakati, da minejo ledeni možje in da se zemlja dovolj ogreje. To še posebej velja za plodovke, med katere sodi paradižnik, ki je priljubljen na slovenskih vrtovih.

L. M.