Revoz polovične nočne izmene danes ne bo zagnal

12.5.2020 | 08:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Novo mesto - V avtomobilski tovarni Revoz, kjer so pred tednom vnovič prešli na proizvodnjo v dveh izmenah, za teden pozneje pa napovedali še zagon polovične nočne izmene, tega danes ne bodo storili. Delavcem so včeraj sporočili, da so se tako za zdaj odločili zaradi negotovih razmer na svetovnem trgu in padca naročil na globalni ravni.

Vodja Revozove službe za komuniciranje Nevenka Bašek Zildžović je za STA pojasnila, da odločitev o morebitni ukinitvi polovične nočne izmene "še ni dokončno sprejeta" in da za zdaj velja le, da je glede na to, kako se zadeve odvijajo, še ne bodo zagnali. Koliko delavcev naj bi izgubilo delo, še ni znano, je še dejala.

Revoz je sicer delavcem sporočil, da so 28. aprila po šesttedenski zaustavitvi in ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov postopno zagnali proizvodnjo najprej v eni in nato še dveh izmenah. "Zaradi negotovih razmer na svetovnem avtomobilskem trgu in upada naročil na globalni ravni, ki je posledica pandemije covida-19, trenutno ne bomo zagnali polovične nočne izmene," so navedli v podjetju.

Revoz bo tako nadaljeval s proizvodnjo v dveh izmenah. Delavci, za katere zdaj ni dela, pa bodo ostali na čakanju na delo doma. "Po končanem čakanju bo sledilo prilagajanje števila zaposlenih v skladu z dogovorom s socialnimi partnerji," so še dodali v Revozu.

V Revozu, ki zaposluje približno 3150 ljudi, so sicer ob začasni zaustavitvi proizvodnje sporočili, da so sodelavce pozvali, da ostanejo doma in sledijo navodilom pristojnih državnih organov.

Še pred 17. marcem, ko so zaustavil proizvodnjo, so sicer v Revozu zaradi neredne dobave sestavnih delov, ki je bila posledica okuženosti z novim koronavirusom na Kitajskem, in neredne dobave motorjev iz tovarne v Turčiji, v začetku marca za tri dni začasno zaustavili proizvodnjo. Dan pred zadnjo začasno zaustavitvijo proizvodnje pa so ob nedelovanju javnega avtobusnega prometa in težav z zagotavljanjem prihoda zadostnega števila delavcev delovali brez nočne polovične izmene.

L. M.