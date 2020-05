V metliškem domu starejših včeraj prvi obisk svojcev

12.5.2020 | 14:00

Dom starejših občanov Metlika je včeraj sprejel prve obiskovalce. (Foto: spletna stran DSO Metlika)

Metlika - V Domu starejših občanov Metlika, ki je bil med epidemijo novega koronavirusa med najbolj prizadetimi tovrstnimi ustanovami v državi, so včeraj omogočili vnovične obiske svojcev. V ponedeljek so dobili le en obisk. Obiski so - kot poroča STA - sicer možni pred stavbo doma starejših, ob slabem vremenu pa jih bodo omogočili skozi okno v sprejemnici.

Na spletni strani Doma starejših občanov Metlika so sicer zapisali, da so obiski od ponedeljka do petka možni le ob predhodni najavi socialnemu delavcu ali ob elektronski najavi.

Na obisk lahko k posameznemu stanovalcu prideta največ dva zdrava obiskovalca. Nositi morata zaščitno masko, zadnjih 14 dni pa nista smela biti v stiku z okuženim. Pri obiskovalcih ob obisku preverijo telesno temperaturo, podpisati morajo tudi izjavo o izpolnjevanju varnostnih pogojev.

Obisk lahko traja največ 20 minut in ob upoštevanju ustrezne razdalje. Hrano in druge stvari je stanovalcem dovoljeno prinesti le v zaprti izvirni embalaži, stanovalci pa bodo prineseno dobili po treh dneh hranjenja.

Stanovalci, katerih brisi so bili pozitivni, za zdaj ne morejo sprejemati obiskov. V Domu starejših občanov Metlika še vedno omogočajo videoklice. Obiskovalci lahko svoja vozila pustijo pred domom, so še zapisali.

Dom starejših občanov Metlika je bil sicer prvi od domov, v katerem so potrdili okužbo z novim koronavirusom. Okužba se je nato širila tako med oskrbovanci kot tudi med zaposlenimi. Okužbo so po podatkih za 7. maj potrdili pri 52 oskrbovancih, od njih so jih 11 sprejeli v bolnišnico, 14 jih je umrlo. Poleg tega jih je 12 ozdravelo. Med zaposlenimi pa je bilo 16 okuženih, devet jih je do 7. maja ozdravelo.

L. M.