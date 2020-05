Ne bo vode ali elektrike ...

12.5.2020 | 07:00

Danes bo na območju Vrhovske vasi (zaselki: Belinje, Razkrižje, Hrastek in Brezovica) motena dobava pitne vode med 8.00 in 12.00 uro - zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA, na izvodu odvod na A-drog.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 12:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MOKRO POLJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 13:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HMELJČIČ, TP GLOBOŠKA GORA, TP BREZJE PRI TREBELNEM, TP CEROVEC PRI TREBELNEM.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Brezje Senuše danes med 7:30 in 9:00 uro, na območju TP Mali Podlog med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Brezovska Gora med 9:15 in 10:45 uro, na območju TP Libelj med 11:00 in 12:30 uro, na območju TP Ivandol med 13:00 in 14:30 uro, na območju TP STARA VAS BIZELJSKO izvod SMER ŽUPELEVEC med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP STARA VAS BIZELJSKO izvod ROŽMAN-UREK med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.