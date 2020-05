Prva rokometna liga se bo razširila

Ljubljana - Na včerajšnji izredni seji združenja rokometne lige NLB so predstavniki klubov s potrebno dvotretjinsko večino izglasovali sklep, da se prva liga razširi na 14 moštev. Klubi so odločili, da tak sistem veljal naslednji dve sezoni.

Obenem so se klubi lige NLB zavezali, da bodo skupaj z drugimi ligami pod okriljem RZS in njenim vodstvom še pred koncem sezone 2020/21 pripravili strategijo tekmovalnega sistema moških ligaških tekmovanj ter uskladili urnik implementacije.

V sezoni 2020/21 bo tako v ligi NLB nastopala ista dvanajsterica klubov kot v zadnji sezoni (Celje Pivovarna Laško, Ribnica, Trimo Trebnje, Gorenje Velenje, Dobova, Jeruzalem Ormož, Krka, Koper, Slovenj Gradec 2011, Urbanscape Loka, Maribor Branik, Butan plin Izola), pridružili pa se jim bosta še najboljši ekipi zadnje sezone 1. B državne rokometne lige. To sta ekipi LL Grosist Slovan in Ljubljana.

»Vesel sem, da smo s klubi sprejeli sklep, ki vsem udeležencem zadnje sezone lige NLB prinaša razplet v športnem duhu. Pri razpravah smo se ozrli tudi na usmeritve in zaključke iz drugih rokometno razvitih držav. Razprava je bila dolga, na mizi smo imeli različna mnenja. Na koncu je poleg potrditve spremenjenega tekmovalnega sistema zelo pomembno tudi to, da se vsi klubi zavedajo pomembnosti in so se zavezali k temu, da pomagajo sooblikovati dolgoročno strategijo tekmovalnega sistema moških ligaških tekmovanj, ki bo pisala prihodnost slovenskega rokometa,« je dejal Sebastjan Grgeta, predsednik združenja lige NLB, je sporočila Rokometna zveza Slovenija.

Rokometaši v prvi ligi so letos sezono predčasno zaključili. Naslov državnega prvaka je tako sedmič zapored pripadel Celju Pivovarni Laško, drugo mesto so osvojili Ribničani, ki so ponovili uspeh izpred dveh let, tretji pa so bili Trebanjci, ki so se po neuspešni lanski sezoni znova uvrstili med najboljše. Najprijetnejše presenečenje prvenstva so bili Dobovčani na petem mestu, ki so jim mnogi na začetku sezone pripisovali le boj za obstanek. Novomeški rokometaši pa so končali na sedmem mestu, čeprav so načrtovali uvrstitev v zgornjo polovico državnega prvenstva.

R. N.