Nogometaši v drugi ligi zaključili sezono

12.5.2020 | 09:00

Slika je simbolična (Foto: B. B., arhiv DL)

Ljubljana - Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na včerajšnji korespondenčni seji sprejel odločitev, da se do konca izpelje sezona v Prvi ligi Telekom Slovenije in pokalu Slovenije, če bodo razmere v državi to dopuščale. Končano pa je tekmovanje v 2. SNL, v kateri smo imeli kar tri klube z našega območja.

Drugoligaši so po zimskem premoru odigrali le eno srečanje, nato pa se je vse skupaj zaradi epidemije covid-19 ustavilo. Nogometaši Krškega so tako prvenstvo končali na sedmem mestu, tik za njimi so z enakim številom točk Novomeščani, medtem ko so Brežičani osvojili štirinajsto mesto, za njimi so le nogometaši Rogaške in Dravograda.

Prav tako pa je končana tudi ženska liga, v kateri tudi ne bo uradnega zmagovalca. Odločitev o igranju v kvalifikacijah za ligo prvakinj v prihodnji sezoni pa bo sprejel IO NZS v skladu z doseženimi športnimi rezultati in rezultati licenciranja.

R. N./STA