Lastnikom gozdov bodo omogočili lažji dostop

12.5.2020 | 15:00

Foto: spletna stran Občine Trebnje

Trebnje - Trebanjski svetniki so z rebalansom zagotovili približno 55.000 evrov za ureditev gozdne ceste Dolenje Ponikve–Travnice v dolžini 515 metrov. S tem bodo lastnikom gozdov omogočili lažji dostop do njihovih parcel. Podobnega projekta so se pred leti lotili tudi v okolici Velike Loke. Polovico projekta bo sofinancirala država, saj je bila občina uspešna na razpisu Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

»Namen gradnje gozdne ceste je zmanjšanje stroškov spravila lesa na površini okoli 60 ha gozdov. Spravilna razdalja se bo iz približno 1.200 m skrajšala na 700 m, le-ta pa bo pomenila povečano produktivnost izvajalcev del, večjo varnost pri delu, lastnikom gozdov pa večji prihodek iz gozda,« poudarjajo na trebanjski občini.

V prihodnje bi bilo smiselno in možno podaljšanje gozdne ceste naprej po dolini, s čimer bi se spravilo lesa pocenilo na znatno večjem območju, uspešnost novega projekta pa bo v veliki meri odvisna od lastnikov zemljišč na trasi, so še zapisali.

R. N.