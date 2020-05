Pijan s tovornjakom vijugal po avtocesti

Okoli 15. ure so bili policisti včeraj obveščeni o nevarni vožnji voznika tovornega vozila, ki naj bi na avtocesti pri Biču vijugal po vozišču, vozil nezanesljivo in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so se takoj odzvali, voznika tovornega vozila s priklopnikom izsledili in izločili iz prometa. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus in ugotovili, da ima 52-letni kršitelj iz Hrvaške v litru izdihanega zraka 0,80 miligramov alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje, potem pa ga bodo privedli v postopek pred pristojno sodišče, so sporočili s PU Novo mesto.

Tudi brežiški policisti so bili okoli 22. ure obveščeni o nevarni vožnji voznice osebnega avtomobila v Brežicah. 20-letno kršiteljico so izsledili, jo izločili iz prometa in med postopkom ugotovili, da ima v litru izdihanega zraka 0,55 miligramov alkohola. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov - vožnje pod vplivom alkohola in sunkovitega speljevanja, zaviranja in ustavljanja so ji izdali plačilni nalog v višini 1100 evrov. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se za omenjeni kršitvi vozniku motornega vozila izreče tudi 16 kazenskih točk.

Ukradli gorivo, motorno žago, kosilnico in alkohol

Na delu so bili v preteklih dneh znova tatovi. Na delovišču v kraju Dolnje Dobravice na območju PP Metlika je med 8. in 11. majem nekdo iz rezervoarjev dveh delovnih strojev iztočil in odtujil okoli 300 litrov goriva.

V noči na ponedeljek je v Dolah na območju PP Metlika neznanec vlomil v počitniško hišo. Ukradel je motorno žago, kosilnico in več steklenic alkoholne pijače. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 550 evrov.

Med 6. in 11. majem je v Novi Lipi na območju PP Črnomelj nekdo vlomil v tri počitniške hiše. Ničesar ni ukradel, nastala je le premoženjska škoda.

Tudi v Poljanah pri Mirni Peči je med 3. in 11. majem neznanec vlomil v počitniško hišo in ukradel več steklenic pijače. Škode je za okoli 500 evrov.

Prijeli osem tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Starega trga ob Kolpi in Uršnih Sel izsledili in prijeli sedem državljanov Maroka in državljana Slonokoščene obale. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni, so še sporočili s PU Novo mesto.

