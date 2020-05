S tržnico bodo popestrili sobotni utrip na Glavnem trgu

12.5.2020 | 12:00

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Zavod Situla v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto ponovno odpira novomeško tržnico, ki se bo na Glavnem trgu odvijala vsako soboto od 9. do 13. ure. Na voljo bodo pridelki in končni izdelki lokalnih pridelovalcev, prav tako se bo tržnici priključila še gostinska ponudba. Tržnica bo vrata za obiskovalce prvič odprla v soboto in bo do nadaljnjega stalna popestritev sobotnega urbanega utripa na Glavnem trgu, so sporočili z MO Novo mesto.

»Tržnica v jedru Novega mesta bo dodatno prispevala k postopnemu oživljanju mestnega jedra, ki predstavlja odlično mesto za zbiranje in druženje občanov vseh generacij. Kot takšnega ga bodo lahko uporabili tudi v trenutnih razmerah epidemije, saj odprt prostor obiskovalcem omogoča varno nakupovanje, ponuja priložnost za oskrbo z domačimi izdelki, ki so v zadnjih mesecih dodatno pridobili na veljavi,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

Na Novomeški tržnici bodo svoje pridelke ponujali lokalni pridelovalci, ki bodo v svojo ponudbo vključili proizvode ekološke in integrirane pridelave, na voljo bodo prav tako tudi hortikulturni in končni izdelki. Poleg ustaljene tržniške dejavnosti bodo obiskovalci imeli priložnost preizkusiti tudi gostinsko ponudbo. V primeru slabega vremena bo tržnica odpovedana.

R. N.