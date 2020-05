Trgovini odslej pod eno streho

12.5.2020 | 18:15

Ob odprtju so trak slovesno prerezali (z leve proti desni) predsednik upravnega odbora KZ Trebnje Anton Strah, nekdanji direktor KZ Trebnje Ludvik Jerman in novi direktor Stanko Tomšič.

Sodoben prodajni center je v dveh nadstropjih, v vsakem je približno 800 kvadratnih metrov površin.

Slovesnosti se je udeležil tudi državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo dr. Jože Podgoršek.

Žužemberk - Kmetijska zadruga Trebnje je na začetku decembra v Žužemberku začela graditi nov prodajni center, ki ga je danes odprla za obiskovalce. Ob tej priložnosti so Osnovni šoli Žužemberk in domačemu gasilskemu društvu v znak še tesnejšega sodelovanja predali donaciji v vrednosti 1000 evrov. Predvideno je bilo, da se bo odprtja udeležila tudi kmetijska ministrica Aleksandra Pivec, ki pa je svojo udeležbo davi odpovedala. Namesto nje se je slovesnosti udeležil državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo dr. Jože Podgoršek.

Med gosti je bil tudi žužemberški župan Jože Papež, predsednik upravnega odbora KZ Trebnje Anton Strah, predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk in še nekateri drugi.

KZ Trebnje je imela doslej v Žužemberku na različnih lokacijah tehnično in živilsko trgovino, obe pa sta bili premajhni, zastareli in sta težko pokrivali vse potrebe lokalnega okolja. Z vzdrževanjem obeh objektov so imeli dvojne stroške, poleg tega je bilo na trgu ob gradu tudi premalo parkirnih mest za potrebe trgovine z živili. Zaradi vsega tega so se odločili, da tik ob industrijski coni zgradijo sodoben prodajni center, ki pod eno streho združuje obe trgovini. »Odločitev ni bila težka, saj je območje Žužemberka po prometu drugo največje za našo zadrugo,« je na slovesnem odprtju novega objekta dejal Ludvik Jerman, za katerega je bila to zadnja investicija na čelu trebanjske zadruge, ki jo je uspešno vodil kar 24 let. Čeprav so imeli na začetku nekaj težav s pridobivanjem zemljišča, kot je dejal Jerman, so projekt uspešno pripeljali do konca.

Objekt v Žužemberku je v dveh nadstropjih, v vsakem je približno 800 kvadratnih metrov površin. Spodaj je samopostrežna trgovina s skladiščem, zgoraj pa tehnična trgovina in dnevni bar z veliko teraso s pogledom na dolino reke Krke. Uredili so tudi pokrito skladišče za gradbeni in kmetijski material, obiskovalci centra pa bodo lahko tudi brez težav našli parkirno mesto. Po besedah novega direktorja KZ Trebnje Stanka Tomšiča z novim prodajnim centrom na neki način prispevajo k ohranjanju in razvoju kmetijstva na tem območju Suhe krajine, obenem pa tudi želijo še bolj podpreti pridelovalce domače hrane.

Zemljišče, na katerem stoji prodajni center, je trebanjska zadruga kupila od Mercatorja, skupna vrednost celotne naložbe pa znaša 2,8 milijona evrov. Gre za največjo naložbo v zadnjih letih, verjetno celo največjo enkratno naložbo v zgodovini zadruge sploh. Zaradi potreb so dodatno zaposlili tri delavce.

KZ Trebnje je po prometu druga največja zadruga v Sloveniji, po obsegu poslovanja s kemti pa največja. Lani je imela nekaj manj kot 47 milijonov evrov prihodkov, glavnino je ustvarila s trgovsko dejavnostjo oziroma s prodajo živil in tehničnega blaga ter z gostinstvom. Velik delež njenega prihodka pripada še prodaji mesa, mleka in drugih kmetijskih pridelkov, nekaj odstotkov predstavljajo tudi odkup lesa z razrezom in drugi prihodki.

V sklopu Kmetijske zadruge Trebnje deluje 11 tehničnih trgovin, servis kmetijske mehanizacije, 13 samopostrežnih trgovin z živili, tekstilna trgovina, restavracija, sedem barov, črpalka za dizelsko gorivo in žaga.

Besedilo in fotografije: R. N.

