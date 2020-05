S ceste na brežino; nagnjeno drevo ogrožalo ljudi

12.5.2020 | 19:00

Foto: arhiv DL

Ob 8.41 je pri naselju Ženje, občina Krško, osebno vozilo zapeljalo po brežini. Gasilci PGE Krško so kraj zavarovali, odklopili akumulator, s pomočjo avtodvigala vozilo postavili nazaj na vozišče in nudili pomoč avtovleki, so sporočili z brežiškega regijskega centra za obveščanje.

Motnje pri oskrbi z elektriko

Ob 10.10 je zaradi okvare prišlo do motnje pri oskrbi z električno energijo v Cerkljah ob Krki z okolico, občina Brežice. Dežurni delavci elektro podjetja so ob 11.49 napako odpravili.

Nagnjeno drevo ogrožalo ljudi

Z novomeškega regijskega centra za obveščanje pa so sporočili, da je ob 12.23 na Trdinovi ulici v Novem mestu veter nagnil drevo, ki je ogrožalo ljudi in premoženje. Gasilci GRC Novo mesto so drevo požagali. Dežurni delavec cestnega podjetja je na območju postavil začasno zaporo cestišča. Obveščene so bile pristojne službe.

R. N.