Ogrizel ga je pes; odstranili kačo

13.5.2020 | 07:00

Včeraj ob 18.21 uri je v naselju Malo Hudo, občina Ivančna Gorica, pes ogrizel osebo. Gasilci PGD Ivančna Gorica so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v ZD Ivančna Gorica ter o dogodku obvestili policijo. Na kraj dogodka je bila poslana tudi ekipa zavetišča Trebnje, obveščen je bil tudi veterinarski inšpektor.

Včeraj 16.15 uri so v Ulici Ilke Vaštetove v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto posredovali pri odstranjevanju kače.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto- nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRIBUČE1 na izvodu Gornje Tribuče.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MUHABER.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 12.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RATEŽ .

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7.00 do 9.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURČIČEVA na izvodu 3. ROKVIČ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Straža med 7:30 in 9:00 uro, TP Ardro in Pijana gora med 9:15 in 12:30 uro ter na območju TP Kripsar med 13:00 in 14:30 uro; na območju TP Stara vas Bizeljsko izvod smer Župelevec med 8:00 in 14:00 uro, TP Stara vas Bizeljsko izvod Rožman-Urek med 8:00 in 14:00 uro, RP Banovec med 8:00 in 13:00 uro, TP Kraška vas izvod Na Rebri med 8:30 in 11:00 uro, TP Dobova izvod Mihalovec kablovod med 10:00 in 12:00 uro, TP Račica izvod proti Loki med 8:00 in 11:00 uro ter na območju TP Trnovec med 8:15 in 14:15 uro.

M. K.