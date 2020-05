Popolna zapora za teden dni

13.5.2020 | 09:00

Del Črnomlja so začasno zaprli za promet. (Foto: občina Črnomelj)

Črnomelj - Od danes do prihodnje srede, tj. do 20. maja, velja v Črnomlju popolna zapora dela mesta, ki ga obsegajo Ulica Mirana Jarca in del Ulice Lojzeta Fabjana ter del Trga svobode.

Omenjeni mestni del so tako zaprli za vozila, medtem ko je možen dostop pešcev. »Lastnike stavb, stanovalce in lastnike poslovnih prostorov obveščamo, da v tem času lahko parkirajo na parkirišču med gradom in stavbo Save, na Majerju, oziroma uporabljajo druge proste javne parkirne površine,« so v obvestilo zapisali na občini.

M. L.