Izbirajo naj spominek Kočevske

13.5.2020 | 11:00

V Kočevju izbirajo letošnji naj spominek Kočevske. Slika je ilustrativna. (Foto: Občne Kočevje, arhiv DL)

Kočevje - Občina Kočevje je razpisala javni natečaj za izbor naj spominka Kočevske 2020. Iztočnica letošnje tematike je komunikacijsko-marketinški nagovor destinacije Kočevsko »Divje, a prijazno«. Natečaj za izbor turističnega spominka razpisujejo že od leta 2006 in na ta način spodbujajo ustvarjanje novih lokalnih izdelkov, ki predstavljajo destinacijo in krepijo prepoznavnost Kočevske.

»Namen natečaja ni le izbrati posamezni izdelek, temveč spodbuditi ustvarjalce, da ustvarijo celosten paket, ki vključuje kreativen preplet sodobne in tradicionalne izbire metod dela in materialov, spremljajočo zgodbo ter na koncu še povabilo k doživetju pričujočega,« poudarjajo na Občini Kočevje.

Za prva tri mesta so razpisane denarne nagrade. Za prvo mesto 500 evrov bruto in možnost odkupa spominkov za protokolarna darila občine v vrednosti do 400 evrov, za drugo mesto 400 evrov bruto in za 3 mesto 300 evrov bruto.

Letošnji natečaj so zaradi epidemije covida-19 razpisali nekoliko kasneje kot v preteklosti. Rok za prijavo predlogov je prvi avgust, podrobnejša vsebina natečaja in prijavni obrazci pa so objavljeni na spletni strani kočevske občine.

R. N.